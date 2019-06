La Svizzera dice addio al digitale terrestre

La televisione svizzera dice addio al digitale terrestre.

Da oggi, lunedì 3 giugno, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) spegnerà definitivamente il segnale DVB-T.

Una scelta annunciata e riconducibile a ragioni diverse, prima tra tutte quella economica. Secondo le stime dell’ente la fine della diffusione sul digitale permetterà di risparmiare circa 10 milioni di franchi all’anno. “In Svizzera – si legge sul sito della società – soltanto il 2% delle economie domestiche utilizza ancora il digitale terrestre. La diminuzione del numero di utenti di questa rete e le misure di risparmio decise dalla SSR sono tra le ragioni che giustificano l’abbandono del DVB-T”.

In Svizzera il palinsesto potrà essere seguito via cavo, on line e via satellite. Non ci sono soluzioni alternative per seguire invece le trasmissioni della tv elvetica in Italia e all’estero. L’unica possibilità – limitata però ad alcune trasmissioni – è rappresentata dal sito internet dove è possibile ritrovare una parte dell’offerta dell’emittente. Di seguito la precisazione della società: