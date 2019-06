Le visioni di Piermario Dorigatti al Museo Butti

Si inaugura domenica 23 giugno alle 11 al Museo Butti di Viggiù una personale del pittore Piermario Dorigatti, nona ed ultima presenza al museo viggiutese del progetto nato nel 2015 intitolato “Nove artisti allievi di Gottardo Ortelli – Slittamenti del cuore”, curato dal critico d’arte Claudio Cerritelli.

«In questi anni – spiegano gli organizzatori – abbiamo video visto alternarsi gli altri otto compagni di accademia e studenti di Ortelli: Tetsuro Shimizu, Ayako Nakamya, Elena Strada, Misia De Angelis, Pietro Pasquali, Alessandro Fieschi, Rossella Rpetti e Maro Grimaldi. Ora tocca a Piermario Dorigatti. Addentrarsi nel suo mondo pittorico è come immergersi in un alveo irreale, senza peso, fluttuante, che non ha un riferimento preciso, dove la navigazione che l’artista ci invita percorrere è sconosciuta e sta noi scoprire le varie forme antropomorfe che si presentano alla visione».

La mostra – che resterà aperta fino al 21 luglio – può essere visitata dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18.30; il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.30 e la domenica dalle 15 alle 18 al museo Butti in viale Varese 4.

Ingresso libero