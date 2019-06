Con Libra Facebook entra nel mercato delle criptovalute

L’annuncio, e non poteva essere diversamente, è stato affidato ad un post su Facebook. Il social di Menlo Park entra nel mercato delle criptovalute con Libra, moneta digitale che diventerà operativa il prossimo anno.

Il progetto è frutto della collaborazione con altre 27 realtà. Tra le quali ci sono operatori delle Tlc, come Vodafone e Illiad, piattaforme di ecommerce come eBay, ma anche aziende che si occupano di pagamenti, come Mastercard, Visa e PayPal.

Basata sulla blockchain, questa valuta permetterà L’obiettivo, scrive Zuckerberg, è quello di permettere transazioni digitali attraverso lo smartphone. «Oggi un miliardo di persone non ha un conto in banca, ma possiede uno smartphone», si legge nel post.

Il mercato, insomma, esiste. Ed è certamente più ampio: «vogliamo rendere l’invio e la ricezione di denaro semplice come l’invio di un messaggio o di una foto». In tema di privacy, Zuckerberg garantisce che ogni informazione condivisa su Calibra, l’app che permetterà di pagare con Libra, sarà separata da quelle pubblicate su Facebook. In attesa dello sviluppo di questa applicazione, sarà possibile effettuare le transazioni utilizzando Whatsapp o Messenger.

Tutto da valutare l’impatto di questa moneta digitale in un Paese come l’Italia. Dove 31 milioni di persone sono iscritte a Facebook. Ma, secondo uno studio della Bce, solo il 13% dei pagamenti viene effettuato in digitale.