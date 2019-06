“Luppolo in fabula” quest’anno va a canestro

Arriva alla sesta edizione “Luppolo in fabula”, la manifestazione organizzata dalla Pro loco di Vedano Olona dedicata ad Angelo Poretti, illustre cittadino vedanese fondatore dell’omonimo birrificio

La manifestazione si terrà, come di consueto, presso il Parco Fara Forni di Vedano Olona, dal 28 al 30 giugno.

Anche quest’anno, “Luppolo in fabula” offrirà grandi attrattive: oltre alla birra del Birrificio Poretti, alle proposte culinarie, al concerto del sabato sera (con un tributo musicale ad Biagio Antonacci e Luca Carboni proposto dai 2HAPPY), la festa dedicherà uno spazio, con mostra, per rievocare una realtà che ha fatto storia a Vedano: il CEVES Basket, che è stato rifondato proprio in questa stagione.

Verranno esposti al pubblico cimeli e foto dell’epoca, e saranno ospiti vecchie glorie del basket vedanese e non solo. La mostra sarà inaugurata sabato 29 giugno alle 14.30.

Da segnalare anche l’originale degustazione in programma sabato 29 giugno alle 17.30: saranno proposte le tre nuove 9 Luppoli oltrefrontiera del Birrificio Poretti (Ipa, Pils e Blanche), legando all’assaggio la misurazione delle emozioni. Un interessante percorso di abbinamento cibo-bevande ideato e curato dal dottor Gianluca Donadini, ricercatore dell’Università Cattolica di Milano. La degustazione è su prenotazione e a numero chiuso; scrivere a prolocovedano@gmail.com o telefonare al numero 338 3830194 per informazioni e per prenotare.

Infine domenica 30 giugno alle 16, nell’Aula studio di Villa Fara Forni, si terrà un incontro ricco di testimonianze con alcuni fondatori storici del CEVES e a seguire, sul campo di gioco, una sfida 3×3 per celebrare divertendosi un pezzo di storia di Vedano Olona.

Qui la locandina con il dettaglio del programma di Luppolo in Fabula 2019