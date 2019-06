Malore mentre corre, morto un 45enne al Parco degli Aironi

Malore fatale mentre corre, muore un uomo di 45 anni al Parco degli Aironi a Gerenzano.

Il 45enne è morto nel primo pomeriggio di venerdì 7 giugno. Alcuni passanti lo hanno visto accasciato al suolo intorno alle 13.45 e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno e i sanitari del 118. Inutili i tentativi di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo non aveva i documenti con se e i militari sono risaliti all’identità dell’uomo solo dopo alcune ore: si tratta di Mirko Ambrogio Fusi, in passato già affetto da problemi cardiaci, ma appassionato a tal punto di jogging da affrontare una corsa alle 14 del pomeriggio, che purtroppo gli è stata fatale.