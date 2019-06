Malpensa, il comitato dal Piemonte bussa al Senato

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia per l’Aeroporto di Malpensa

In data 25 Giugno 2019 una rappresentanza del nostro Comitato, unitamente ai Comitati Cittadini degli aeroporti italiani di Napoli Capodichino, Roma Ciampino e Roma Fiumicino, è stata ricevuta a Roma dalla 8a Commissione Permanente Lavori Pubblici, Comunicazioni e Trasporti del Senato.

Come Comitato abbiamo avuto quindi la possibilità di fare presente ai Senatori membri della Commissione quanto segue:

• la grave situazione di blocco istituzionale, che vede ancora ad oggi gli enti territoriali piemontesi esclusi dalla Commissione Aeroportuale di Malpensa e privati ormai dal 2009 del loro diritto di voto rispetto agli enti territoriali lombardi;

• la necessità immediata di una integrale riforma delle modalità operative e dei criteri decisionali della predetta Commissione Aeroportuale;

• la mancata verifica, in sede di Commissione Aeroportuale, e conseguente applicazione delle procedure antirumore di decollo ICAO identificate come “Noise Abatement Departure Procedure – NADP 1 e NAPD 2”, note per il ridotto impatto acustico sul territorio e comunità circostante l’aeroporto;

• l’estrema gravità, dovuta dall’assenza della Valutazione di Impatto Ambientale – VIA associata al Masterplan vigente;

• la mancata presentazione, da parte di ENAC, ENAV e SEA, degli scenari relativi al Rischio Aeronautico, al Rischio Terzi, nonché delle curve di isorischio riguardanti i volumi di traffico esistenti;

• il mancato adeguamento della mappa acustica aeroportuale in LVA, in relazione al traffico vigente ed in relazione al prossimo utilizzo alternato delle due piste;

• la mancata analisi e verifica preventiva dell’impatto acustico generato dai voli traslocati da Linate e degli eventuali scenari diversificati, relativi all’utilizzo liberalizzato e/o con una alternanza differenziata delle due piste;

• la mancata analisi preventiva delle ricadute acustiche, associate al differenziato utilizzo delle radiali SID (Standards Instrumental Departure) 280°/310° e 320°, prospettate per il trasferimento della operatività dell’aeroporto di Linate sull’aeroporto di Malpensa;

• la mancata analisi e verifica preventiva dello scenario ritenuto di “operatività” prevalente nei tre mesi di extra-attività, in relazione ai livelli di sicurezza e delle curve di isorischio complessive, in adempimento del dettato di cui all’ Art. 715 del Codice della Navigazione.

La Commissione Senatoriale, prendendo atto delle nostre istanze, ha dato la propria disponibilità ad una collaborazione fattiva con il nostro Comitato per risolvere al più presto le suddette problematiche.

A conclusione dell’Audizione i Comitati presenti hanno consegnato a ciascun membro della Commissione un documento a firma congiunta, ove sono state evidenziate le mancanze e le criticità dell’intero sistema aeroportuale italiano, sia per quanto attiene la sicurezza che per quanto attiene l’adeguamento e la conformità operativa delle procedure antirumore in discesa, in atterraggio e decollo dagli scali aerei Italiani.

Il Presidente del Comitato Avv. Ferruccio Gallanti