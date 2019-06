Il Melograno in festa: un laboratorio per ogni chicco

Tanti spunti, lezioni di prova, laboratori gratuiti per grandi e piccini e curiosità sono gli ingredienti del “Melograno in festa 2.0”, la giornata di apertura straordinaria per le famiglie promossa dalla storica associazione di Gallarate dedicata al sostegno della maternità.

Per l’occasione, domenica 15 maggio, gli spazi interni ed esterni della sede al civico 10 di via Giusti, a Gallarate, rimarranno aperti a orario continuato, dalle 10 del mattino alle 18 per ospitare iniziative e incontri con gli operatori, capaci di presentare a tutto tondo l’attività dell’associazione, con la possibilità di un MeloPicnic in giardino all’ora di pranzo e tante attività proposte tutto il giorno ai bambini, dalla manipolazione alla pittura verticale.

Il programma del mattino inizia alle ore 10 con una lezione di yoga in gravidanza, seguita alle 10.30 dal laboratorio “Calzini morbidosi”, per creare per i propri neonati un amichetto morbidissimo. A seguire alle 11.30, per chi ha bambini con più di due anni, un altro laboratorio “Acquanto gioco“, per la costruzione di giochi d’acqua.

Durante tutta la mattinata saranno disponibili dei massaggi rilassanti al viso per tutte le mamme e i papà (a offerta libera), mentre alle ore 11 è in programma un incontro informativo sul portare in fascia, con la possibilità di visionare e provare alcuni supporti.

Il pomeriggio inizia alle ore 14.30 con un momento di confronto con le operatrici del melograno, disposte a rispondere a qualsiasi domanda e curiosità dei genitori in merito alle pratiche di cura dei neonati: dall’alimentazione al fatidico sonno, passando per igiene e naturopatia.

I laboratori iniziano alle ore 16 e propongono ai più grandicelli (dai 3 anni in su), “Riciclattolo – la città di cartone“, per la costruzione di giocattoli con materiali di recupero, mentre ai più piccoli, dai pochi mesi in avanti, sono proposte le MeloLetture. Sempre ai piccolissimi (0-36 mesi) è dedicato il laboratorio di musica per bambini di Anna Fenoglio.

Durante la giornata saranno anche disponibili i prodotti di MeloBazar e My Family Store e sarà possibile visitare lo spazio MeloGioco, per bimbi da 0 a 36 mesi.

I laboratori possono ospitare un numero massimo di bambini, ed è quindi necessaria la prenotazione scrivendo a melograno_gallarate@virgilio.it.

La manifestazione di svolgerà anche in caso di maltempo.