Nel passeggino cibo e altra merce rubata: 28enne a processo

Questa mattina militari del Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Varese hanno tratto in arresto una 28enne cittadina romena, con precedenti specifici, per il reato di furto aggravato.

La donna è stata sorpresa all’uscita del supermercato Carrefour di via Gajard, al confine tra Lozza e Varese, dove aveva rubato e nascosto sia sotto i vestiti che all’interno di un passeggino generi alimentari e altra merce per un valore complessivo di 170 euro.

La refurtiva recuperata è stata subito restituita al titolare del supermercato, mentre la donna è stata trattenuta all’interno delle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Varese a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata di domani.