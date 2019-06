Una notte intera in bici, lungo la ciclabile del naviglio

Una notte intera in bici. Tutti insieme, poi a gruppetti, all’andatura che si vuole: è la Bike Night di Milano, tappa meneghina dell’evento in bici organizzato da Witoor che sta illuminando le notti dell’estate italiana.

La Bike Night Milano – Lago Maggiore si svolge lungo i navigli e sulle sponde del Ticino. Un percorso in gran parte su ciclabili, comunque su strade a basso traffico.

È divertente anche da vedere, se siete nottambuli e volete mettervi lungo il percorso, nei punti di ristoro. Si passa da Abbiategrasso (con il primo ristoro), da Robecco sul Naviglio, da Turbigo (secondo ristoro), poi ancora da Vizzola Ticino e dalla valle del Ticino sotto Somma Lombardo (ristoro al Panperduto). Di qui poi sulle sponde del Ticino, fino a Sesto Calende. Infine, l’ultimo sforzo per arrivare ad Arona: i più veloci arriveranno verso le 6 del mattino, poi tutti gli altri.

Ci si può ancora iscrivere sul posto, sabato 29 giugno, al villaggio partenza di fronte alla Stazione Centrale, al costo di 35€.

Si può fare con ogni tipo di mezzo a due ruote senza motore: bici da città, da corsa, gravel, mtb, tandem, e-bike, risciò, monopattini sportivi (footbike), bici reclinabili, ovomobili. Partecipano anche persone con disabilità visiva o motoria.

«Giunta alla quarta edizione, – spiega Simone Dovigo, presidente Witoor – la Bike Night Milano-Lago porta oltre 700 ciclisti ogni anno a pedalare di notte nelle strade del centro e fuori Milano». Quello che non si vede con gli occhi lo si può percepire con gli altri sensi: «La Bike Night è riuscita a crearsi un proprio pubblico trasversale, capace di unire ciclisti allenati con persone più inesperte che proprio grazie a un’esperienza di questo tipo iniziano ad appassionarsi e a viaggiare in bici». Significativa la presenza femminile, con oltre il 25%, superiore alla media per eventi di questo tipo.