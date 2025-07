Controlli serali ad Arona: sospesa un’attività e denunciato il titolare per violazioni sulla sicurezza

Nella serata di giovedì 3 luglio, ad Arona, si è svolto un servizio integrato di controllo del territorio che ha coinvolto più reparti della Compagnia Carabinieri di Arona, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Novara e un’unità cinofila della Polizia Locale di Oleggio.

I controlli, concentrati in particolare lungo corso Liberazione, hanno riguardato la circolazione stradale e due esercizi commerciali. In uno di questi, il titolare — un cittadino turco di 27 anni — è stato denunciato a piede libero per violazioni penali in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale.

Complessivamente, sono state identificate 38 persone, controllati 19 veicoli (di cui 3 sanzionati per violazioni al Codice della strada) e segnalato un cittadino italiano per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, trovato in possesso anche di un bilancino di precisione.