Olgiate comune amico dei cani: “Non lasciateli in auto”

Riparte la campagna informativa dell’Ufficio Tutela Animali di Olgiate Olona contro l’abbandono del cane chiuso in auto sotto il sole estivo. Tale comportamento è espressamente vietato dal regolamento comunale di tutela animali (art. 9 comma 14, sanzione da 75 a 450 euro).

Ma non solo: tenere un cane o comunque un animale dentro un veicolo fermo, in un periodo caldo, può anche configurare una responsabilità penale. In questi casi, le forze di polizia (fra le quali anche la Polizia Locale) possono interrompere il reato rompendo i finestrini delle auto, liberando e soccorrendo l’animale in difficoltà.

La Polizia Locale di Olgiate Olona raccomanda quindi a tutti i cittadini di non lasciare i cani chiusi nelle auto sotto al sole: la temperatura nell’abitacolo dell’auto può salire in poco tempo fino a 60 gradi! Non serve a nulla lasciare i finestrini un po’ abbassati: la scarsa ventilazione all’interno dell’auto non consente infatti al cane di rilasciare il calore corporeo con la respirazione.

Con l’aumentare della temperatura cresce parallelamente il rischio che l’animale possa subire un collasso cardio-circolatorio e morire per un colpo di calore. Se vedete chiuso in macchina sotto al sole non intervenite da soli, perché il proprietario del veicolo potrebbe denunciarvi per danneggiamento volontario: avvertite invece la polizia locale (tel: 0331/608732)