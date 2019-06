Domenica 16 giugno alle ore 8.45 si svolgerà l’iniziativa “PARCHI IN RETE. Camminata alla scoperta di nuove aree naturalistiche tra Groane e Brughiera a Lentate sul Seveso”, promossa da Parco delle Groane, Agenzia Innova21 e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, in collaborazione con Comitato Parco Groane Brughiera, La Puska, WWF Groane e GEV Groane. Attraverso un percorso facile di circa 10km, lungo sentieri e percorsi ciclo-pedonali, sarà possibile conoscere i lavori realizzati dal Parco delle Groane per favorire la biodiversità e per creare spazi naturali con diverse funzioni come la fruizione e il tempo libero.

“Invitiamo i cittadini a partecipare ad una camminata che ha diverse finalità. – dichiara Roberto Della Rovere, Presidente del Parco delle Groane – Intanto sarà l’occasione per spiegare le ragioni di alcuni lavori che il Parco ha recentemente realizzato e realizzerà a breve sul territorio, a partire dal nuovo bosco in zona Birago. Questi interventi rientrano nel progetto “Fiumi&Parchi in Rete” finanziato da Fondazione Cariplo che ha lo scopo di mettere in connessione aree naturalistiche di pregio del territorio a nord di Milano. Un progetto grande non solo perché coinvolge un’area molto vasta compresa tra i torrenti Seveso a est e Lura a ovest, dalla Brughiera fino al Parco Nord Milano, ma anche perché vede impegnati molti enti tra Parchi, Istituti di Ricerca e Associazioni per la tutela ambientale, tra cui InnovA21 che ci accompagna in questa iniziativa. Inoltre, è importante ricordare che il territorio di Lentate sul Seveso è strategico per il collegamento tra l’area della Brughiera e delle Groane, soprattutto se si considera la recente fusione tra i due parchi; per questo è importante promuoverne la conoscenza ai cittadini in un’ottica di tutela e valorizzazione. In questo vengono in aiuto le associazioni del territorio che da anni sono impegnate in attività di sensibilizzazione su questi temi alle comunità e che per questo ringraziamo.”

Il ritrovo è previsto alle 8.45 al parcheggio del Centro sportivo, in via Superga, con rientro alle 11.30 circa. Al termine ci si sposterà all’Azienda Agricola La Botanica di via Gerbino per un aperitivo. L’evento è aperto a tutti i cittadini ed è gratuito, previa iscrizione con una mail a info@agenziainnova21.org o telefonando al numero 0362 546210. In caso di pioggia l’evento è rimandato a domenica 23 giugno.