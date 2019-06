Perchè gli uccelli lasciano crocchette sul cancello? Risponde l’esperto

Le crocchette del gatto prese dagli uccelli e lasciate in cima ad un cancello. È questo il comportamento insolito che ha notato il nostro lettore Michele Nulla e che ha condiviso nel gruppo “Oggi nel Varesotto“.

“Ho notato un comportamento un po’ insolito degli uccellini (merli, pettirossi e codirossi) -scrive Michele-: prendono i croccantini dei gatti dal dispensore e li lasciano sul bordo del cancello. Perchè secondo voi?”.

Una possibile spiegazione arriva da Milo Manica, naturalista e appassionato di ambiente e animali. «Gli uccelli insettivori possono gradire i croccantini a base di carne dei gatti -dice-. Chiaramente se ci sono in giro abbastanza prede va bene per loro andare a caccia, ma se non ci sono insetti magari diviene complicato e probabilmente è anche più comodo per loro prendere questi piuttosto che andare a caccia. Tuttavia i croccantini sono asciutti e grandi per essere ingoiati, quindi forse ne mangiano solo una parte»