Picchiava e insultava la madre, 17enne in manette

Picchiava e insultava la madre, regolarmente e spesso sotto effetto di sostanze stupefacenti. Per questo, alle prime ore di oggi, lunedì, i carabinieri della stazione di Cassano Magnago hanno tratto in arresto un 17enne residente in città in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minori di Milano.

L’ordinanza di custodia cautelare è l’esito dell’attività di indagine svolta dai carabinieri di Cassano Magnago a seguito della denuncia presentata dalla madre convivente del giovane, che ha raccontato di mesi caratterizzati da reiterate condotte maltrattanti, minacce di morte ed atti persecutori posti in essere nei suoi confronti dal giovane figlio.

Le gravi e violente condotte del minore sono in gran parte dovute alla assunzione abituale di sostanze stupefacenti e proprio per questo motivo militari operanti, nel corso dell’esecuzione del provvedimento e della relativa perquisizione ldomicilare hanno rinvrnuto, all’interno della camera da letto del minore, 35 gr. di hashish e un bilancino di precisione.

L’arrestato è stato poi condotto nel carcere per i minori di Milano.