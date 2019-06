“Quella volta che ho incontrato Vasco Rossi”

«È stata un’emozione consegnargli quella fotografia». Marco, 52 anni, è di Castelseprio e quindi giorni fa è andato a Lignano Sabbiadoro per incontrare il grande Vasco Rossi e consegnargli, di persona, la fotografia che ritrae la sua collezione di vinili.

Trecento pezzi, ordinati su un divano di cinque metri per quattro, a testimoniare la grande passione che lui e la sua famiglia nutrono per il cantante di Zocca. «È stato molto contento del regalo. L’abbiamo incontrato diverse volte ma mi piaceva piaceva l’idea di consegnargli qualcosa che fosse un omaggio anche al paese in cui abito», racconta.

Fin dai primi album, Marco non ha mai smesso di seguirlo e la sua passione è condivisa con la figlia Mara e la moglie Alessandra, «Ci siamo preparando per andare al concerto di Cagliari ma nel frattempo siamo andati a quattro delle sei date di San Siro. Faremo tutto il suo tour». Una vera e propria passione insomma, che ha colpito Marco ormai quasi quarant’anni fa: «Ho iniziato ad ascoltarlo nel 1981, ai tempi di “Siamo solo noi” e non ho più smesso. Ricordo che andavo ai suoi concerti quando ancora non lo conosceva nessuno e ai suoi concerti eravamo in pochi». Poi le cose sono cambiate ma lui non ha mai smesso di seguirlo: «L’ho incontrato per la prima volta nel 2017, ad un raduno per i fan e gli ho detto diverse cose. Anche quella è stata un’emozione».

Quella fotografia quindi, è stata stampata in due copie: una da tenere in casa autografata e l’altra consegnata di persona a Vasco Rossi. Il ricordo insomma, di un collezionista che da tempo spende energie alla ricerca dei migliori vinili di Vasco: «Li ho tutti, mi mancano forse tre o quattro pezzi ma la collezione è ben nutrita ed è un piacere per me avere qui vinili. Li erediterà mia figlia».