Rapina al ristorante con sequestro

Rapina con sequestro a Castronno.

È accaduto nel ristorante di via Cavour, appena sotto al centro del paese. Intorno alle undici e mezza di sera due persone coperte in volto sono entrate nel locale e hanno costretto il gestore del locale a consegnare l’incasso (circa 600 euro, quantificano le forze dell’ordine).

Il cuoco se n’era appena andato e il proprietario del ristorante era rimasto solo: i due rapinatori l’hanno portato in un locale interrato e l’hanno legato per un braccio, con delle fascette in plastica, a una struttura in ferro.

Quando i carabinieri sono intervenuti, allertati da un vicino, hanno trovato anche fumo che scaturiva da alcune fiamme nel locale. È da verificare che le fiamme siano dolose: potrebbe trattarsi di un incendio accidentale, innescatosi quando nella foga si sono rovesciate alcune candele. All’esterno del locale sono rimaste anche alcune monetine, perse durante la fuga.

Il locale dove è stato rinchiuso il gestore del ristorante

Sull’episodio stanno indagando ora i carabinieri della Compagnia di Saronno, competenti per territorio.