Scatta la campagna adesioni al trust “Il basket siamo noi”

Accanto alla campagna abbonamenti di Pallacanestro Varese, nello spazio antistante la “Sala Gualco” della Enerxenia Arena, ha preso il via anche quella per le adesioni a “Il basket siamo noi”, l’associazione (trust) di tifosi biancorossi attiva dal 2016 che detiene il 5% delle quote della società cinque volte campione d’Europa.

Un vero e proprio azionariato popolare che prese il via grazie a una quindicina di soci fondatori (tra di loro anche Toto Bulgheroni e il primo presidente, Luca Thomas Villa) e che oggi è diretta da un consiglio presieduto da Umberto Argieri. Il trust in queste stagioni si è distinto per una lunga serie di iniziative legate sia in modo diretto alla Openjobmetis (trasferte al seguito della squadra, cene e altri appuntamenti), sia alla storia passata del club: prossimo appuntamento sabato 8 giugno in Camera di Commercio con i protagonisti dei dieci scudetti varesini. Tra le altre attività ci sono state la pulizia all’esterno dell’Enerxenia Arena, la sistemazione di alcuni locali in disuso dello stesso palazzetto che ora fungono da sede del gruppo e tanto altro ancora.

Il folto gruppo è composto da quasi 500 associati e per questa campagna adesioni ha scelto il motto “Vince solo chi è trust”; il costo della tessera annuale è invariato (100 euro per i soci Silver, 500 euro per i soci Gold) e prevede iscrizioni anche per soci minorenni (50 euro) e per società sportive. «La storia si fa da dentro – sottolineano i dirigenti dell’associazione – Chi si iscrive a “Il Basket Siamo Noi” diventa anche un “piccolo proprietario” della società e può contribuire a cambiare il presente e il futuro di Pallacanestro Varese».

Tra i vantaggi per gli associati, uno è immediato: lo sconto di 40 euro sull’abbonamento stagionale alle partite interne della Openjobmetis. Oltre a questo è prevista una scontistica (dal 10 al 30%) in un centinaio di negozi e attività commerciali sparse per tutta la provincia, una prelazione sui biglietti ospiti in occasione delle trasferte e un prezzo speciale sul parcheggio di via Valverde, riattivato di recente proprio grazie all’interessamento del trust.

Per aderire al trust ci si può appunto rivolgere allo stand allestito al palasport nel corso delle varie fasi della campagna abbonamenti, ci si può associare (o rinnovare) tramite il sito ufficiale (CLICCANDO QUI) o – nel corso della stagione agonistica – ai banchetti che si trovano all’esterno dell’Enerxenia Arena o direttamente nella sede che ha ingresso vicino all’entrata della Tribuna Est.