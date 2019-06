Scolaresca in gita a fine giugno: tanta voglia di imparare

È finita la scuola, non la voglia di esplorare e di imparare insieme. Così domenica mattina un’intera scolaresca di seconda elementare si è data appuntamento a Ferrara per una gita spontanea che ha coinvolto un centinaio di persone tra alunni e insegnanti delle 2^ della IV Novembre (progetto “Una scuola” – IC Varese1) e con loro fratellini, genitori, nonni, zii e “amici” conosciuti durante l’anno scolastico, tra cui due Guardie ecologiche volontarie (Gianluca Albertini e Giovanna Piatti) e il presidente di Legambiente Valceresio, Sergio Franzosi.



L’idea era di quella di una passeggiata in natura, tra i boschi e le cascate di Ferrera, ma l’organizzazione delle gita ha assunto dimensioni tali da coinvolgere quasi spontaneamente la sede della Protezione civile del paese. Inizialmente per avere uno spazio adeguato dove lasciare le auto, che poi è diventato anche un luogo comodo dove rifocillarsi per il picnic dopo la camminata. Alla fine anche la sindaco Marina Salardi ha voluto salutare la comitiva, accogliendo il gruppo al rientro dall’escursione per un piccolo aperitivo.

«È stata una splendida giornata, cui ciascuno ha partecipato spontaneamente, a nome proprio, con il desiderio di coltivare relazioni nel segno di uno stile di vita condiviso, basato sul rispetto e nel contatto con la natura – racconta Sergio Franzosi, che è stato docente e preside – i bambini si sono divertiti tantissimo e gli adulti hanno dimostrato di essere una comunità educante che nasce a scuola ma si sviluppa e cresce anche fuori dalle aule».

L’auspicio di Franzosi è che simili iniziative possano germogliare dai tanti semini lasciati nelle scuole durante l’anno con progetti di educazione ambientale.