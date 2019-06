Scontro in A8, traffico in tilt tra Castellanza e Busto

Mattina di code in autostrada A8 per un incidente avvenuto alle 8.30 di lunedì 17 giugno. Due auto si sono scontrate nel tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio all’altezza dello svincolo per Busto, provocando qualche rallentamento alla viabilità.

L’impatto ha coinvolto almeno tre persone che, però, non hanno riportato conseguenze. Sul posto è intervenuta una sola ambulanza in codice verde.

Molto più significative le ripercussioni sulla viabilità sulla corsia in direzione Varese e in uscita per Busto dove il traffico è defluito a rilento per permettere i lavori di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati.