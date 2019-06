Una sera per “immergersi” nella battaglia di Tornavento

La rievocazione della storica battaglia tra le truppe francesi e spagnole del 1636 c’è già stata lo scorso weekend, a Tornavento. Immersi in pieno clima bellicoso, gli spettatori hanno potuto assistere alla ricostruzione di un episodio di guerra importante per il nostro territorio.

Ma com’era la vita ai tempi di Martin Lutero e della Guerra dei Trent’anni, di cui la battaglia sul suolo di Lonate Pozzolo fu un piccolo sipario?

Gli Amici della biblioteca di Samarate, in occasione dell’anniversario dello scontro, hanno organizzato una serata in Villa Montevecchio (nella sala azzurra) presentata da Federica Montonati e Claudio Montonati.

L’appuntamento è venerdì 28 giugno 2019, ore 21.00, per una piacevole ed insolita serata seicentesca.