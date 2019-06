Una serata con i ragazzi di Covo e il sound dei Goldfish Recollection

Dopo l’Open Mic del 2018, La Festa dell’Unita della Schiranna torna ad ospitare l’associazione nata tra i banchi delle aule studio di Varese. COVO: Organizzazione Varesina Orientamento e Cultura, che ha già animato molti palchi della provincia di Varese, il 21 giugno presenterà un evento chiamato “Il lago di COVO”, una serata divisa tra molti generi musicali.

Il concerto inizierà alle 21.30 e la musica continuerà fino a mezzanotte. Sul palco saliranno alcuni dei progetti musicali più interessanti della città giardino. Headliner della serata saranno i Goldfish Recollection, un gruppo di cui abbiamo già sentito parlare. Si muovono tra l’indie rock e il psychedelic reggae, hanno vent’anni, sono di Gavirate e hanno appena pubblicato un omonimo EP. Ad anticiparli sul palco ci saranno i GroveDiggers, una band con in testa i grandi maestri del funk, del soul, del gospel e dell’R&B. Propongono un repertorio in grado di far ballare qualunque pubblico come nella scena della Chiesa dei Blues Brothers.

La serata sarà aperta da Jø, un artista che dice poco di sé: sappiamo che è di Varese e che si ispira al rapper statunitense Tyler, The Creator.

Una serata che si potrebbe definire un “incontro” di molti generi musicali, nella quale i giovani varesini si incontreranno per suonare e ballare a due passi dal lago di Varese. L’ingresso alla serata è gratuito.