Serata di ritardi sulle linee ferroviarie

Ritardi e cancellazioni sulle linee ferroviarie che attraversano il Varesotto nella serata di martedì 25 giugno.

Allo snodo ferroviario della stazione di Gallarate si registrano prima delle 20 almeno tre convogli con un ritardo accumulato di oltre 30 minuti. In particolare si registrano ritardi sulla Gallarate Luino.

Non va meglio alla stazione di Varese dove il treno da Milano Garibaldi previsto in arrivo per le 19.55 viaggia con oltre 30 minuti di ritardo.