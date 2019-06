Sul Municipio sventola la bandiera olimpica

Da giovedì 13 giugno sulla facciata del municipio di Cunardo è esposta la bandiera olimpica. Un’iniziativa a sostegno della candidatura italiana di Milano e Cortina per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. L’iniziativa ha avuto il plauso ufficiale del Comune di Milano.



«Nonostante Cunardo si trovi ad appena 450 metri sopra il livello del mare da oltre settantacinque anni è una comunità votata agli sport invernali grazie alla passione e all’impegno dello Sci Club Cunardo, società distintivo d’oro del CONI – spiega il presidente del Consiglio Comunale, Paolo Bertocchi -. Con l’avvicinarsi della data dell’assegnazione dei giochi invernali 2026 ci siamo chiesti come poter dare il nostro piccolo contributo alla candidatura di Milano/Cortina. Siccome uno dei fattori più importanti che verrà valutato sarà il sostegno vasto del territorio al progetto olimpico, abbiamo deciso di manifestare così il nostro supporto. Ora mi auguro che altri Comuni in Lombardia seguano il nostro esempio, l’assegnazione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali sarebbe un riconoscimento anche per chi sul territorio ha dedicato una vita alla promozione dei valori autentici dello sport tra i più giovani» .

«I cinque cerchi colorati sulla bandiera olimpica annunciano che lo sport è di tutti senza differenza alcuna di colore, di razza, di religione – dichiara la consigliera comunale Elia Gianantonio – e mai come in questo momento storico, è così importante e bello vivere nella fratellanza dei popoli uniti dall’Olimpismo. Per noi cunardesi l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, nello specifico dello sci nordico, è sempre stato e sempre sarà una viva realtà che accoglie generazioni di appassionati».

Il Comune di Milano, tramite una lettera del Presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè, ha ringraziato ufficialmente il Comune di Cunardo per la l’iniziativa ritenuta di “grande valenza simbolica e concreta”. Il Comitato Olimpico internazionale deciderà la sede delle Olimpiadi invernali 2026 lunedì 24 giugno a Losanna.