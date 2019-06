Torna la sagra della Formaggella del Luinese

Profumo delicato, sapido al palato, morbido e stagionato al contempo, magari da gustare con un buon pane, accompagnata da qualche salume, dal miele, una buona birra o da chissà quale altro abbinamento.

È ai blocchi di partenza la sagra della formaggella del Luinese che si terrà nel weekend del 22 e 23 giugno a Sant’Anna, località di Cuveglio dove di consueto si tiene l’appuntamento col sapore, ma che è anche occasione per fare il punto con questa produzione d’eccellenza.

PROGRAMMA SABATO 22 GIUGNO

18:00 Apertura mercato dei produttori

19:00 Apertura stand gastronomico con prodotti locali

21:00 Serata danzante orchestra “Nicholas 8”

PROGRAMMA DOMENICA 23 GIUGNO

10:00 Apertura mercato dei produttori

10:30 Esposizione e concorso razze caprine Saanen Camosciata delle Alpi e Nera di Verzasca

11:00 Battesimo della sella ed esposizione rapaci a cura dell’Azienda Agricola Cassina Piatta”

11:00 Didattica agricola a cura di Massimo di Bambini in Fattoria

12:00 Apertura stand gastronomico con prodotti locali

15:00 Laboratorio di caseificazione e didattica agricola con Massimo di Bambini in Fattoria

16:00 Merenda della nonna per tutti i bambini offerta da Pro Loco Cuveglio

19:00 Apertura stand gastronomico con prodotti locali

20:30 Estrazione biglietti sottoscrizione a premi

21:00 Serata danzante con Orchestra Arbore