“Un Mondo Di Musica” con La Verdi Musica

Sabato 1 giugno 2019, presso il nuovo Centro Pastorale Chiara Luce Badano di Lonate Ceppino, si è svolto l’evento “Un Mondo Di Musica” organizzato da La Verdi Musica.

«Abbiamo organizzato quasi una giornata dedicata interamente alla musica che ha visto il ritorno dell’evento in paese dopo tre anni (le ultime due edizioni erano state proposte a Castelseprio dove è presente una seconda sede.), in occasione del 115° anno di fondazione dell’associazione stessa», spiega il presidente dell’associazione Davide Lovo.

L’evento ha visto la presenza di un numeroso pubblico con protagonisti gli insegnanti e allievi dell’accademia “La Verdi Accademia Musicale Del Seprio”, portando sul palco bambini, ragazzi e adulti che hanno frequentato l’anno accademico 2018/2019; tra le proposte musicali non soltanto strumentisti e cantanti, ma anche i laboratori di musica d’insieme e band, al termine con una suggestiva cerimonia sono stati consegnati i numerosi diplomi.

Ad animare la serata, supportata dal servizio di ristoro gestito dalla cucina del centro pastorale, sono stati i gruppi musicali dell’associazione: il coro pop Vocal X diretto da M° Annalisa Lorenzi, i giovanissimi Five Fires diretti da Alessandro Ferrari e infine la Brass Project diretta dal M° Gianpaolo Mazzamuto un nuovo progetto di show band musicale volto a valorizzare la terra dei sette laghi tramite il prezioso sostegno dato Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La serata è stata inoltre impreziosita dai gruppi ospiti: Duck Junior Band di Giussano e dal TPA Harmony Choir di Luna Maggioni, referente Trinity College London di cui La Verdi Musica è prima sede d’esame e centro accreditato in provincia di Varese!

La chiusura dell’evento è stata affidata a Dj Andrew (Andrea della Bona) ed al laser show, con giochi di luce e proiezioni accattivanti gestite da Magic Service di Maurizio Simionato.

«Un sentito ringraziamento va al Parroco di Lonate Ceppino don Daniele che da subito ha creduto nella validità della proposta artistica e di spettacolo unito alla disponibilità data dallo staff del Centro Pastorale per il supporto organizzativo dato e in particolare un grazie ai sig.ri Dante Tosatto e Fabio Cappellaro – continua Lovo -. La Verdi Musica vi aspetta con i corsi estivi; 10 lezioni da organizzare nel periodo estivo e dedicate a tutti: dai più piccoli ai più grandi, per avvicinarsi al mondo della musica o tenersi in “allenamento” durante l’estate!».

Per info: accademia@laverdimusica.org – 347 808 0848 (Alessandro Ferrari direttore), www.laverdimusica.org