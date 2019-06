Uno chef alla scuola materna

Mattinata molto “dolce” alla Scuola Materna di Luvinate. Molti bambini e famiglie si sono infatti cimentati nel preparare dolcetti e biscottini con uno chef di eccezione, Claudio, titolare e fondatore della rinomata Pasticciera Cioccolateria di Barasso.

I bambini, su indicazione di Claudio e delle maestre, hanno così sperimentato la preparazione di veri e propri biscottini, con la creatività e la fantasia tipica dei piccoli alunni. I biscotti, una volta cotti, sono diventati un simpatico regalo.

L’iniziativa conclude “I Sabati di Primavera”, attività promossa da Comune di Luvinate e Scuola Materna che ha visto per 4 mesi la Scuola aprirsi fuori dal normale orario di lavoro per momenti formativi e di incontro, come il corso sulla disostruzione pediatrica.