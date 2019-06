Varesina Bis, il sindaco Cartabia chiede che venga rispolverato il progetto

In occasione della visita della vicepresidente di Regione Lombardia a Cislago per visitare il cantiere del nuovo centro sportivo, il sindaco Gian Luigi Cartabia ha colto la palla la balzo per chiedere un aiuto anche per una vecchia questione viabilistica rimasta in sospeso.

Indicando oltre la zona agricola alle spalle del centro sportivo in costruzione, Cartabia ha detto a Francesca Brianza di intercedere in Regione perchè sia finalmente realizzato il tratto mancante di Varesina Bis, l’arteria che collegherebbe Uboldo a Tradate attraversando i comuni di Saronno, Gerenzano, Cislago, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino e Lonate Ceppino: l’opera, cheha un costo stimato di 25 milioni di euro, è stata però stralciata dal progetto di Pedemontana.

«Varesina bis per noi sarebbe fondamentale – ha detto Cartabia -, 6 km che aspettiamo da 40 anni, un’opera importante per il traffico delle nostre aree». La vicepresidente Brianza, che conosce bene queste zone della provincia essendo originaria di Venegono Superiore, non ha fatto promesse ma ha assicurato che «ci ragioneremo».