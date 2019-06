Venerdì 28 giugno la festa degli ultimi 702 laureati Liuc

Sono 702 i laureati dell’anno accademico 2018/19 che saranno protagonisti de “Il Giorno del Futuro – Laureati in Festa”, la cerimonia di consegna delle lauree della LIUC – Università Cattaneo che si svolgerà venerdì 28 giugno.

Nel dettaglio, sono 511 i laureati in Economia aziendale, 149 in Ingegneria gestionale, 42 in Giurisprudenza. Fra questi, 156 hanno meritato la votazione di 110 e lode. Con loro saranno presenti nel parco dell’Università – come da tradizione, location dell’evento – le loro famiglie e numerose autorità. Oltre agli interventi del Rettore Federico Visconti e del neo – Presidente Riccardo Comerio, sono previste tre testimonianze dell’attaccamento all’istituzione, da differenti punti di vista.

Parlerà per prima Silvia Cappai, Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione: un’occasione importante per dare voce a chi rappresenta le istanze degli studenti, contribuendo concretamente a far conoscere esigenze, pareri, idee. Interverrà inoltre Marinella Latteri, Presidente di LIUC Alumni (Associazione dei Laureati della LIUC), che ricorderà l’importanza del network fra i laureati e illustrerà le principali attività in corso, dagli eventi al programma di mentorship, fino allo stanziamento di borse di studio.

Altro speech sarà affidato al prof. Carlo Noè, Direttore della Scuola di Ingegneria Industriale, che a breve terminerà il suo mandato e porterà la sua esperienza di docente alla LIUC fin dall’inizio della storia dell’Università. Insieme al prof. Noè, il prof. Rodolfo Helg (Direttore della Scuola di Economia e Management) e il prof. Alberto Malatesta (Direttore della Scuola di Diritto) conferiranno poi i diplomi di laurea. Riceveranno il titolo nel corso della cerimonia anche 13 laureati che hanno completato il loro dottorato di ricerca.