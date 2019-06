Vuole buttarsi dal Ponte della Mornera, Carabinieri e Polizia gli salvano la vita

(Immagine di repertorio)

Momenti drammatici nella notte di ieri a Gallarate, dove solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha impedito che si consumasse una tragedia.

Poco dopo le 23,30 di ieri i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di

Gallarate e gli Agenti della Squadra volanti del Commissariato di Polizia di Stato di

Gallarate, hanno ricevuto la notizia che sul ponte della Mornera, a Gallarate, un uomo stava tentando di lanciarsi nel vuoto. Agenti e carabinieri si sono precipitati sul posto, e insieme in brevissimo hanno concertato l’intervento.

Un attimo prima che l’uomo – che aveva già le gambe nel vuoto – si lanciasse sui binari della ferrovia che passano sotto al ponte, carabinieri e poliziotti l’hanno bloccato e l’hanno portato in salvo, non senza fatica dato lo stato di agitazione in cui si trovava la persona.

Gli uomini delle forze dell’ordine sono poi riusciti a tranquillizzare il 44enne e lo hanno consegnato alle cure dei soccorritori della Croce Rossa di Legnano che poco dopo la mezzanotte lo hanno trasportato all’ospedale di Gallarate per le opportune cure mediche.