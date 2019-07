A “Motoclub Gemonio in Rock” il gran ritorno di Ambramarie

Nel 2009 fece il pienone, riempiendo in ogni ordine di posti il parco delle feste di Gemonio in occasione del suo concerto all’interno della festa del locale Motoclub. Quest’anno si replica con la stessa modalità, sullo stesso palco: il concerto di Ambramarie – la cantante bergamasca divenuta famosa per la sua partecipazione a X-Factor – è il momento clou dal lato musicale per la 9a edizione di “Motoclub Gemonio in Rock”, appuntamento che si estende sull’intero fine settimana del 5-7 luglio dedicato sia al mondo delle motociclette sia a una serie di attività collaterali.

L’attesa esibizione di Ambramarie sarà dedicata alla musica anni Sessanta e Settanta con atmosfere da Woodstock e andrà in scena dalle 22 di sabato 6 luglio nel parco pubblico di via Curti, nei pressi di scuole e campi sportivi. La festa però si apre questo pomeriggio – venerdì 5, ore 18 – con il fornito banco gastronomico e, in serata, con la musica dei Legends e dei Black Night, gruppo quest’ultimo di tributo ai Deep Purple.

Sabato 6 si inizia a metà pomeriggio con l’apertura degli stand dei tanti espositori presenti; cucina disponibile dalle 18 e per tutto l’arco della serata che avrà un primo appuntamento musicale alle 20 con il blues della Marco Rosa Band. Alle 22, invece, spazio ad Ambramarie e al suo cast di supporto.

Il programma di domenica 7 è invece più prettamente dedicato ai motori, con lo svolgimento del “Motogiro Turistico” a partire dalle 10,30, nel corso del quale tutti i partecipanti sfileranno sulle strade dell’Alto Varesotto. Il ritrovo e le iscrizioni sono aperti dalle ore 9. Lo stand gastronomico aprirà alle 11,30: il tempo di “scaldare i fornelli” in vista del ritorno alla base del motogiro previsto per le 12,30 con il pranzo previsto in quel momento. La festa proseguirà con le premiazioni ai gruppi partecipanti e terminerà intorno alle ore 17.