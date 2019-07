Al Festival dei Giovani domina il Varesotto

Il “Festival dei Giovani” di canottaggio, una rassegna che mette in mostra decine di talenti del futuro, si è concluso con un bottino clamoroso per il Varesotto che voga. Le regate dell’Idroscalo di Milano hanno infatti confermato la bontà della “nostra” scuola remiera, con tante società (da quelle maggiori alle più piccole) capaci di mettersi in mostra e cogliere podi interessanti.

Le due “grandi” innanzitutto, hanno fatto la parte del leone: la Canottieri Varese ha vinto la classifica assoluta mentre la Canottieri Gavirate si è imposta nel medagliere, centrando l’incredibile bottino di 21 medaglie d’oro. Gialloazzurri e rossoblu hanno inoltre ottenuto la seconda posizione alle spalle dei “cugini” nelle due categorie: gaviratesi secondi in graduatoria davanti all’Aniene e alla “terza forza” di casa nostra, la Canottieri Monate; varesini sulla piazza d’onore per titoli vinti con 11 successi.

Scorrendo la classifica per società, spuntano via via le altre portacolori dei laghi nostrani: Monate, che centra 8 ori, non è da sola, visto che lo stesso numero di medaglie pregiate è andato alla De Bastiani Angera; Corgeno entra nella top 20 con anche quattro gradini alti del podio (medesimo bottino colto da Luino e Cerro Sportiva: anche il Lago Maggiore ha dato un gran contributo!). Tre gli ori di Arolo e Germignaga, due quelli di Caldè ed Ispra.

E diversi nostri giovani vogatori sono stati anche protagonisti sulle imbarcazioni dedicate alle selezioni regionali: la Lombardia ha fatto la parte del gigante vincendo sulle acque del bacino milanese quasi tutte le regate in programma.