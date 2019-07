Sono aperte le iscrizioni per Luino Corsi Sessione settembre 2019 – febbraio 2020.



Le materie: benessere, bambini, lingue e corsi pratici di cucito e cucina.



Quest’anno “Luino corsi” presenta un’ampia scelta di proposte, ma è opportuno che l’utenza sia informata di sullo spirito dell’iniziativa, che si presenta, come sempre negli anni, come corsi per il tempo libero.

Seppure alcuni corsi vengono proposti in livelli differenziati, non viene garantita alcuna continuità didattica; ogni utente è libero di iscriversi più volte allo stesso corso ma non può chiedere che il programma proposto sia adeguato al suo livello di preparazione.