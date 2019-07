Asfaltature, il punto su strade e marciapiedi

Via Bainsizza, via Campo dei Fiori, via Crispi, le Bustecche con le vie Cascina del Rosario e Osoppo. Sono tanti i cantieri aperti in questi giorni sulle strade varesine; lavori che rientrano nel piano straordinario asfaltature voluto da Palazzo Estense. Già da questa mattina i tecnici comunali sono impegnati nella sistemazione del marciapiede in via Bainsizza; un intervento che anticipa quello sulle carreggiate. Da giovedì, infatti, comincerà il risanamento dell’asfalto sulla strada, per poi proseguire con i lavori di fresatura e le nuove gettate nella prossima settimana. Tutto eseguito durante il giorno, senza quindi la necessità di un cantiere notturno ipotizzato in un primo momento.

Domani, invece, l’attenzione si sposterà su via Campo dei Fiori. Qui le operazioni andranno avanti fino alla fine della settimana e comporteranno anche la chiusura totale della circolazione – a partire dal bivio Campo dei Fiori-Sacro Monte – nei giorni in cui verrà posato il nuovo manto stradale. Chiusura che andrà dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Per limitare i disagi a residenti e operatori commerciali della zona, comunque, nella mattinata di domani sarà ancora consentito il transito, fino al termine delle operazioni di fresatura; le tempistiche saranno in ogni caso ridotte al minimo indispensabile.

«Continua il nostro impegno – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – soprattutto in quei quartieri più distanti dal centro. Parliamo di interventi attesi a lungo dai varesini e che incideranno sia in termini di qualità della vita che di sicurezza. Se in via Crispi e in via Virgilio proseguono le attività sui marciapiedi, in via Bainsizza arriva un asfalto atteso da decenni. Al Campo dei Fiori, poi, avremo una nuova strada prima dell’inizio della Festa degli alpini, mentre alle Bustecche daremo seguito alla richiesta di installare un salvapedone».

Tra via Cascina del Rosario e via Osoppo, infatti, sorgerà presto un nuovo attraversamento sicuro. I lavori cominceranno dopodomani, giovedì 25 luglio.

«Parliamo di un’opera – conclude il consigliere comunale Agostino De Troia – cercata da tutti i residenti del quartiere, che avevano anche portato avanti una raccolta firme. Più volte io stesso ho presentato in Consiglio comunale interrogazioni in merito al salvapedone e sul tema c’è stata sempre una grande condivisione. Bene quindi che ora si inizi e che si porti maggiore sicurezza alla Bustecche».