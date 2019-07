Auto in fiamme, chiuse due vie

Allarme poco prima delle 14 a Varese in via Tamagno. Vigili del fuoco e ambulanze sono intervenuti per una vettura in fiamme. Entrambe le vie, Tamagno e Lazio, sono state chiuse al traffico mentre la macchina bruciava in un parcheggio privato sopraelevato.

Il timore, subito rientrato, era legato all’alimentazione a GPL della vettura ma la bombola non è stata interessata dall’incendio spento dai vigili del fuoco intervenuti. Nel rogo, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.