I bambini del Centro estivo Collodi cercano la scimmietta Meme

Fiato sospeso tra i bambini del centro estivo Collodi “U-mani, in viaggio con Meme” per l’improvvisa scomparsa di Meme, la scimmietta ritrovata dai piccoli nel primo giorno del Campo, nascosta nello zaino dell’esploratore Borsano Jones (al secolo Elis Ferracini, artista e animatore della scimmietta).



Come sempre accade con la proposta formativa del centro estivo Collodi (che accoglie 120 bambini tra i 3 e i 6 anni, su cui convergono le sette scuole dell’infanzia statali di Busto Arsizio e gestito dalla cooperativa “Il villaggio in città”), il percorso educativo dei bambini è guidato da un personaggio, in questo caso la scimmietta Meme, secondo l‘approccio Reggio Children suggerito da Malaguzzi. «In particolare in questa edizione i bambini hanno provato a immedesimarsi nella scimmietta che arriva da lontano, per cercare di riportarla a casa, facendo ipotesi e ricostruendo per lei diversi ambienti di vita», spiega la coordinatrice Enza Schillaci, ringraziando tutto il team composto da 20 adulti tra cui 18 educatori, per l’impegno mostrato in questa avventura.

A denunciare la scomparsa della della scimmietta è il padre, “Re Luigi”, protagonista del video che abbiamo pubblicato per aiutare le ricerche. Re Luigi è partito per un viaggio attorno al mondo, seguito passo passo dai bambini, nella speranza di ritrovare la sua cucciola, partita al seguito di un Circo. La speranza è quella di ritrovarla al più presto, magari in tempo per la festa di chiusura del Centro estivo in programma per domani pomeriggio, giovedì 25 aprile, alle ore 16, alla Collodi.