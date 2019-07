La piccola Meme torna a casa: festa al Centro estivo Collodi

Si è concluso con un lieto fine il Campo estivo “U-mani – In viaggio con Meme” al Collodi: la cucciola Meme è tornata dai 120 bambini tra i 3 e i 6 anni che l’hanno aiutata nel suo percorso lontano da casa , fino alla scomparsa, denunciata qualche giorno fa, anche tramite VareseNews.

Il suo ritrovamento è stata una festa. La festa di chiusura del Centro estivo Collodi su cui convergono le sette scuole dell’infanzia statali di Busto Arsizio e gestito dalla cooperativa “Il Villaggio in città”.

La festa ha coinvolto le famiglie e gli educatori e tutto il personale che ha partecipato a questa avventura educativa in cui i piccoli sono stati accompagnati da un personaggio (secondo l‘approccio Reggio Children suggerito da Malaguzzi): la scimmietta Meme, arrivata qui dalla giungla indiana, nascosta nello zaino dell’esploratore Borsano Jones (al secolo Elis Ferracini, autore della storia). «I bambini hanno provato ad immedesimarsi nella scimmietta che arriva da lontano per cercare di farla sentire a casa, ipotizzando e ricostruendo per lei diversi ambienti di vita» spiega Enza Schillaci, coordinatrice del Campo estivo..

Poi la fuga della scimmietta, le ricerche e il suo ritrovamento nel giorno della Festa, giovedì 25 luglio, cui ha partecipato anche il papà scimmione, Re Gigi, protagonista del video pubblicato settimana scorsa per aiutare le ricerche.

Re Gigi e la sua cucciola Meme hanno festeggiato con i bambini prima di prendere un volo per la giungla indiana e tornare a casa insieme, felici, grazie ai tanti piccoli amici conosciuti durante il Campo Estivo.