Buon compleanno Carioca. Il tirannosauro compie trent’anni

L’Associazione Calcio Carioca, con sede a Castronno, è nata il 13 luglio 1989 per volontà di alcuni Carabinieri della Stazione di Azzate. La società ha aderito fino al 2018 all’UISP (Unione Italiana Sport per tutti) mentre dal 2018 è affiliata ad ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani) e partecipa ai vari campionati Provinciali.

Nel marzo del 1995 lo statuto dell’Associazione viene registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Varese e nel successivo 2004, a seguito della nuova normativa sulle Associazioni sportive, è stata variata la denominazione sociale nell’attuale Associazione Calcio Carioca – associazione sportiva dilettantistica.

Nel 1999 è nato il nuovo logo, disegnato da Tiziana Quilli, che raffigura un tirannosauro verde su sfondo giallo, colori sociali dei Carioca.

A livello sportivo, il miglior piazzamento risale alla stagione 1995/96, quando la formazione Castronnese ha conquistato il secondo posto in “Coppa Varese”.

Per 13 volte la squadra si è aggiudicata la “Coppa Disciplina”, trofeo che premia la formazione che si è distinta durante il campionato per rispetto delle regole e sportività.

Il presidente dell’associazione è Valerio Ghiringhelli, coadiuvato dal vice Marco Pravato e dal segretario Francesco Terranova.

Obiettivo dell’Associazione, oltre che praticare il gioco del calcio, è rendersi utili nel sociale: sino ad oggi infatti sono state organizzate raccolte alimentari e di vestiario, incontri di calcio con personaggi dello sport e dello spettacolo per raccogliere fondi da destinare ad associazioni di volontariato all’interno della manifestazione “Un calcio al Bisogno”. In questa occasione, sono arrivati a Castronno per sfidare i Carioca la Nazionale Italiana Magistrati, Smemoranda Comedians, con la presenza di molti attori di Zelig di Milano, la Nazionale DJ, nonché personaggi dello spettacolo tra cui il Gabibbo, Cecco Vescovi, Pietro Anastasi, Gianni Bugno, Mino Reitano, e tanti altri.

Il ricavato degli eventi è stato devoluto, nel corso degli anni a l’Associazione “L’Orizzonte” di Castronno, la Fondazione “EXODUS” di Don MAZZI, l’Associazione “Good Samaritan” che opera nel Nord Uganda e il Progetto Chernobyl di Legambiente di Castronno. Quest’ultimo progetto è tutt’ora supportato dall’Associazione.

Un importate e gradito riconoscimento ci è stato assegnato il 16 dicembre 2001 in occasione del concerto di Natale, il premio Santa Lucia, concesso alle associazioni Castronnesi che più si sono distinte nel sociale dando prestigio al paese.

Qualche curiosità:

La prima partita è stata disputata l’08.10.1989; la prima vittoria è arrivata il 22.10.1989;

il miglior portiere è stato Antonio Marra che ha difeso la porta dal 1999 al 2003;

il miglior goleador è Marco Conti con 43 gol realizzati nella stagione 1997/98, record ancora imbattuto.

I festeggiamenti per il 30esimo anniversario si svolgeranno nella giornata del 14 settembre 2019 sul campo di calcio comunale di Castronno, dove si disputeranno alcune partite tra vecchie glorie e la squadra attuale, nonché un mini-torneo tra squadre giovanili.

Per celebrare e ricordare questi primi 30 anni di attività verrà realizzata una speciale cartolina raffigurante alcune formazioni con annullo filatelico di Poste Italiane.

