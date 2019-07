Che strana grandine

Moltissime le segnalazioni arrivate al giornale nella serata di sabato. Da molti paesi del sud della provincia sono state segnalate grandinate rovinose. Da Vergiate a Sesto Calende, da Somma Lombardo a Besnate. Una in particolare colpisce per la forma ed è la segnalazione di Patrick di Vergiate che sul suo terrazzo ha visto piovere questa strana formazione ghiacciata (vedi foto sopra) che non è la classica grandine tondeggiante.

In provincia di Varese sono stati almeno venti gli interventi dei Vigili del Fuoco soprattutto per mettere in sicurezza alberi e rimuovere piante cadute sulle strade.