Cinque violoncelli per interpretare “suoni e luoghi”

Interessante e originale concerto della rassegna musicale itinerante “Interpretando suoni e luoghi” della Comunità Montana Valli del Verbano e della Comunità Montana del Piambello in programma venerdì 19 alle ore 21.00 presso la chiesa di Fabiasco, comune di Cugliate.

Nella suggestiva cornice di questo borgo si esibirà infatti un ensemble composto da ben cinque violoncelli, con il controtenore Maurizio DiMaio in un programma accattivante, con musiche di Haendel, Vivaldi, Rossini, Verdi e trascrizioni di famose arie d’opera.

L’apulia cello ensemble è formato da Giovanni Astorino, Giuseppe Carabellese, Giovanna D’Amato,

Daniele Miatto e Luciano Tarantino, musicisti vincitori di vari concorsi, prime parti in varie orchestre

italiane, docenti nei Conservatori statali, attivi da anni sia in campo solistico che in quello della

musica da camera, con una intesa carriera concertistica che li ha visti esibirsi per le più importanti

istituzioni in Italia ed all’estero.

Il controtenore Maurizio Di Maio è cantante, attore, tenore, sopranista. Negli anni le influenze artistiche e le varie collaborazioni portano DiMaio ad approfondire la sensibile passione per il teatro musicale ritrovandosi sul palco di noti musical e interpretando ruoli diversi per diverse

produzioni, parallelamente al percorso teatrale approfondisce gli studi da sopranista.

Il fascino coinvolgente delle sonorità del quintetto di violoncelli, vera e propria tavolozza dell’espressività e potenzialità del canto inteso in senso lato, che si fonde suggestivamente con l’incredibile vocalità del controtenore, per una emozionante celebrazione della vox umana.

Dal repertorio barocco alle musiche originali, una proposta intrigante ed originale.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito.

info suonieluoghi@gmail.com

pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi

www.cmpiambello.it www.vallidelverbano.va.it