Cinquemila piatti serviti nelle iniziative di “Cenando”

«Più di cinquemila piatti serviti in tre serate, le tre vie sempre piene di gente (nonostante il caldo) e soprattutto la soddisfazione dei commercianti coinvolti». Archiviato il terzo e ultimo appuntamento con Cenando, quello di via Mazzini, è più che positivo il bilancio dell’assessore al Commercio, Claudia Maria Mazzetti.

«La gente ha risposto alla grande e per l’amministrazione comunale la soddisfazione è doppia, dal momento che si tratta di un format unico, da noi inventato l’anno scorso, quando siamo partiti dalla voglia di organizzare qualcosa in grado di rilanciare le nostre attività e di valorizzate le lanterne posizionate per tutta l’estate in via Manzoni. Non era così scontato ottenere lo stesso successo della prima esperienza, perché sappiamo tutti che le novità, essendo tali, hanno sempre un ritorno maggiore. Ma abbiamo ugualmente deciso di rischiare e, forti dell’adesione di bar e ristoranti delle vie Cavour, Manzoni e Mazzini, siamo addirittura andati oltre, calando un tris di serate. Ebbene, l’”azzardo” ha pagato e di questo sono felicissima, perché è la dimostrazione concreta di quello che sostengo da sempre, ovvero che bisogna azzardare, bisogna mettersi in gioco e bisogna fare squadra. Insomma, allargare la rete, come abbiamo fatto con il coinvolgimento del Maga, delle associazioni, delle scuole e delle famiglie, nella realizzazione della rivisitazione delle lanterne, posizionate oltre che in via Mazzini anche in via Don Minzoni».

L’assessore pone anche l’accento su un altro aspetto, quello di un brand ormai riconosciuto: «Cenando è considerato un “marchio” di qualità. Gli avventori sanno cosa trovano e vanno a colpo sicuro. Si è innescato un meccanismo virtuoso e tutto ciò è accaduto in un solo anno. Basti pensare che altri Comuni stanno pensando di prendere spunto da Gallarate».

Una Gallarate sempre più viva, dicono da Palazzo Brolewtto, come dimostrano le migliaia di persone che non hanno mai fatto mancare la loro partecipazione anche ai venerdì di #estateincentro, patrocinati dall’amministrazione comunale e organizzati dal Naga in collaborazione con il Duc e Ascom. «Anche in questo caso – prosegue Mazzetti – siamo riusciti nella non facile missione di fare di più e meglio dell’anno scorso. La doppia esibizione degli Elementz, il concerto del Coro Divertimento Vocale e la Street Music hanno riscosso un successo clamoroso, così come sono andate molto bene anche tutte le altre serate. Questo significa che Gallarate è diventata un punto di riferimento per i gallaratesi e non solo. Anche i commercianti se ne stanno rendendo conto, come dimostrano i negozi in più rispetto al passato che restano aperti in occasione della diverse manifestazioni. Ma, come sempre, si può fare meglio e di più: sono infatti convinta che crescerà il numero di saracinesche alzate in orario serale in concomitanza con gli eventi, già a partire dagli appuntamenti natalizi, per i quali siamo già al lavoro. Ma prima, a fine settembre, a chiusura dell’estate, andrà in scena la quarta edizione dell’Urban Street Food in piazza Garibaldi: non mancate», è l’appello finale dell’assessore.