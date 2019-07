Dai colori alle risme di carta, ecco come fare i primi acquisti per la scuola

L’estate è ancora in corso e gli studenti di tutta Italia si godono le meritate vacanze. L’inizio del periodo scolastico è però meno lontano di quanto sembri, perché durante le prime settimane di settembre toccherà tornare sui banchi di scuola e riprendere a studiare. Questo significa anche doversi preparare a dovere, acquistando tutto il materiale necessario per affrontare mesi di duro lavoro. Delle risme di carta, un astuccio, penne ed evidenziatori: gli oggetti da comprare sono tanti e aspettare l’ultimo momento per farlo potrebbe essere problematico per le finanze. Come ogni anno, il periodo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre vedrà un sensibile incremento dei prezzi. Meglio muoversi adesso dunque, seguendo dei semplici ma utili consigli per risparmiare e avere tutto l’occorrente.

Innanzitutto, è bene fare una lista di ciò di cui si ha bisogno andando a individuare l’indispensabile. Inutile effettuare acquisti che poi non verranno mai utilizzati come miriadi di penne e matite. D’altra parte è però molto utile acquistare più materiali in una sola volta, in modo da rimanere coperti per la durata di tutto l’anno scolastico e risparmiare qualcosina. Comprare tutto singolarmente e di volta in volta potrebbe essere più dispendioso. Un’idea molto efficace è quella di fare delle ricerche online e trovare le migliori offerte, possibilmente dallo stesso rivenditore. In questo modo pagherete le spese di spedizione soltanto una volta e, allo stesso tempo, risparmierete anche su singoli prodotti come risme di carta o raccoglitori, spesso più economici proprio sul web.

Ma quali sono, nello specifico, i prodotti da acquistare per affrontare il nuovo anno scolastico? Lo zaino è probabilmente l’acquisto più importante di tutti, perché servirà a trasportare tutto il necessario. Sceglietene uno capiente ma comodo, magari che soddisfi anche il vostro gusto estetico. Comprate poi delle matite e delle penne, che serviranno sia in classe che a casa e premuratevi di averne di vari colori. A proposito di colori, al giorno d’oggi è indispensabile avere degli evidenziatori che facilitino la fase di apprendimento. Scontato poi citare i libri di testo, che come sempre saranno indicati dai professori, e i quaderni, essenziali per prendere appunti e svolgere temi ed esercizi. Armatevi poi di una calcolatrice e di almeno una risma di carta da abbinare a dei raccoglitori, in modo da conservare tutti i vostri lavori in maniera ordinata.

Tutti gli oggetti citati finora sono utili per studenti di qualsiasi età ma la scuola elementare merita un capitolo un po’ a parte. Matite colorate e penne sono infatti essenziali, visti i tanti disegni ed esercizi manuali tipici di questa fase dell’istruzione, per la stessa ragione saranno indispensabili quaderni, quadernetti e almeno una risma di carta. Inoltre, è probabile che abbiate bisogno di un grembiule e in questo caso è meglio averne almeno 3, dato l’alto rischio di sporcarli a certe età. Infine, non sottovalutate la colla stick, che si usa con frequenza in questi 5 anni, e comprate tante gomme. Ne avrete bisogno.

Pronti ad iniziare un nuovo anno scolastico? Godetevi le vacanze ma preparatevi a dovere già da ora!