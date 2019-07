Ristorante Degustibus, “a ciascuno il suo gusto”

Degustibus è il gastrolounge direttamente collegato al birrificio artigianale A Tutto Malto di Gallarate, nato da circa due anni per mano dello chef Andrea Galuppi, che vuole proporre un nuovo modo di vedere il cibo a 360°, abbinandolo alle birre prodotte “sul retro” dal papà, Gianbattista.

Andrea definisce il suo locale un gastrolounge perché lo vede come un mix tra ristorante e pub, un luogo informale dove gustare ottimi piatti, abbinati ad altrettante ottime birre, vini e cocktails.

“A ciascuno il suo gusto”, Degustibus appunto, come filosofia che vuole andare incontro al gusto di tutti i clienti, dove la birra è a chilometro zero e tutto il possibile viene preparato in casa (dal pane alle salse di guarnizione dei piatti), con grande attenzione alla scelta delle materie prime utilizzate.

“Per noi la qualità è importante. Dalla scelta delle materie prime sempre fresche, alle preparazioni fatte in casa, oltre alle birre artigianali A Tutto Malto. Il tutto servito in un ambiente informale ed accogliente”, sono le parole di Andrea.

La scelta è stata quella di offrire una cucina di qualità più simile a quella proposta in un ristorante che non in una birreria e i piatti proposti dal menù sono sempre abbinati alla birra prodotta in casa.

L’ambiente è informale e molto curato, con i tavoli e le sedie che hanno forme particolari, assemblati dallo stesso proprietario, con la base a forma di ingranaggio, a ricordare il complesso industriale Ex Bellora dove si trova il locale e le spine a forma di microfoni.

All’interno del locale c’è anche un corner di vendita diretta delle birre A Tutto Malto, prodotte nel micro birrificio che ha una capacità produttiva di circa 30.000 litri l’anno e con le quali partecipano anche a fiere e street food.

Orari di apertura

• Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 12 alle 14:30 e dalle 19 a mezzanotte

• Venerdì dalle 12 alle 14:30 e dalle 19 alla 1

• Sabato dalle 19 alla 1

• Domenica dalle 19 a mezzanotte

• Giorno di chiusura: martedì

Degustibus

Via Pietro Da Gallarate

Tel. 333 9616163

Sito internet | Facebook | Instagram