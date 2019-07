Divertimento e cultura con “AperiTimeLIS”

AperiTimeLIS (che, tradotto, significa “tempo di aperitivo in LIS”), ha tutte le carte in regola per essere un appuntamento immancabile con il divertimento e la cultura.

Venerdì 5 luglio, dalle ore 18, la Casa Museo Pogliaghi del Sacro Monte di Varese aprirà le porte al pubblico alla scoperta dei tesori conservati nelle proprie stanze.

Ma sarà soprattutto l’occasione per muovere i primi passi verso la LIS, la Lingua dei Segni Italiana, utilizzata dai sordi segnanti e dai sordi bilingue. Il gruppo varesino IntegraLIS, composto da giovani sordi e udenti, nato con l’obiettivo di far conoscere la cultura sorda e di sensibilizzare sulla necessità di integrazione e inclusione fra sordi e udenti, accoglierà i partecipanti con un rinfresco e, al termine delle visite guidate, organizzerà giochi e attività in LIS.

«Siamo felici di poter arricchire la proposta museale partendo proprio dal Sacro Monte, luogo in cui trovano casa storia, arte, fede, paesaggio e in cui non può mancare anche la sensibilità e l’accoglienza rivolta alle esigenze di tutti i tipi di pubblico – dice Elena Castiglioni, referente della gestione dei Musei del Sacro Monte. E spiega che finalmente, grazie ad una educatrice museale ed esperta in storia dell’arte (Lorenza Giacardi) che ha seguito un corso pluriennale di Lingua dei Segni all’ENS di Milano, il Museo Pogliaghi è in grado di accompagnare le persone sorde in un percorso guidato in LIS».

Situato alla fine del viale delle Cappelle del Sacro Monte di Varese, il Museo deve il nome al suo costruttore Lodovico Pogliaghi (Milano 1857 – Varese 1950), noto per aver realizzato la porta maggiore del Duomo di Milano (il cui gesso originale è conservato proprio nel Museo).

L’ edificio, progettato nel 1885, custodisce più di 1500 opere tra dipinti, sculture e arti applicate; circa 580 preziosi reperti archeologici, egizi, etruschi, una ricca collezione di tessuti antichi europei e asiatici, pregiati arredi storici, curiosità e oggetti bizzarri da tutto il mondo, bozzetti, gessi, disegni e materiali di lavoro di Pogliaghi.

La villa, oggi di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, è stata aperta come museo dal 1974 fino agli anni ’90 del Novecento e ha riaperto al pubblico nel maggio del 2014.

Per partecipare ad AperiTimeLIS è obbligatoria la prenotazione; il costo è di 20 Euro a persona (comprensivo di ingresso alla Casa Museo, giochi in LIS, visita guidata e prima consumazione). Per informazioni e prenotazioni:

IntegraLIS: via whatsapp o Telegram, tel. 3383977671; Casa Museo Pogliaghi: info@casamuseopogliaghi.it, tel. 366 4774873.