Esce di strada col furgone, grave 29enne

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 5.30 a Gudo, un 29enne italiano residente in provincia di Como a bordo di un furgone ha perso il controllo sulla cantonale.

Il veicolo è poi uscito di strada sulla destra, finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 29enne ha riportato gravi ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso, di sgombero e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa e verrà riaperta non prima delle 9.30. Il traffico è stato deviato su strade alternative a Sementina e a Gudo.