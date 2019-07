Esterno Notte e Cortomaggiore, per un’estate al cinema

L’estate angerese sarà all’insegna della cultura cinematografica sotto le stelle.

Si parte il 12 luglio con la rassegna provinciale Esterno Notte in collaborazione con Filmstudio90 che sarà ospitata i venerdì sera fino al 23 agosto sul pratone di Piazza Garibaldi quasi in riva al lago. Tutti i film scelti, sono recenti e pluripremiati, seguono il tema della riscoperta e del suo valore: il primo sarà “Il Verdetto” di Richard Eyre, tratto dal romanzo “La ballata di Adam Henry” di Ian McEwan, seguirà “Mirai” del noto regista giapponese Mamoru Hosoda, “La casa dei libri” di Isabel Coixet vincitore di tre premi Goya, il documentario che reinventa il road movie “Visages Villages” di JR e Agnès Varda in versione originale con sottotitoli italiani, il miglior film europeo “Troppa grazia” di Gianni Zanasi, e infine “Un affare di famiglia” vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes di Hirokazu Kore-eda. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero e inizieranno alle 21.30 nel mese di luglio e alle 21.15 nel mese di agosto.

Ma l’appuntamento con il cinema non si ferma e si continua con il Festival dei Cortometraggi CortoMaggiore che quest’anno sarà ospitato ad Angera per un intero weekend sabato 20 e domenica 21 luglio. Nato ad Angera nel 2013, dall’idea di Fabrizio Zaninelli e Pierluigi Parnisari, e organizzato anche quest’anno in collaborazione con il Comune di Angera, saranno presentati i migliori cortometraggi selezionati tra produzioni locali, nazionali ed internazionali.

La meravigliosa cornice della piazzetta Sama, via M. Greppi, impreziosita dal dipinto del giovane writer varesino Andrea Ravo Mattoni, ospiterà ancora una volta la rassegna con la partecipazione di tanti registi e scrittori. Al giovane angerese Matteo Jamundo è stata affidata la regia del festival, presentano Davide Longoni e Massimo Lazzaroni.

Tra i titoli realizzati per il palinsesto di sabato La Lampara, regia di Gino Caron; Whitexploitation, regia di R. Menicatti e B. Ugioli; Bavure, regia di Donato Sansone; New Neighbours, regia di Andrea Mannino; Sturling, regia di Rodolfo Gusmeroli e per il palinsesto di domenica Dona anche tu, regia di Sarah Maestri; 8_27, regia di Matthias Kreter; Broccoli, regia di Ivan Saìnz-Pardo; Moda in Vespa, regia di Tommaso Latina; Parru pi tua, regia di Giuseppe Carleo; Il Dovere della Morte, regia di Roberto Miali.

Non potrà mancare il sequel tanto atteso Sent chi l’è chel parla, il cortometraggio angerese presentato lo scorso anno all’interno del progetto comunale per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. “Faremo rivivere ancora memorie, dialetto locale e tradizioni con gli occhi dei giovani – racconta Valeria Baietti, Assessore alla Cultura. Vogliamo raccontare la nostra storia attraverso un nuovo cortometraggio realizzato da emergenti filmmaker angeresi. Il Festival è una bella realtà che valorizza la nostra cultura cinematografica, il territorio con le sue bellezze e la sua gente. Per noi è diventato un appuntamento fisso nella programmazione culturale cittadina”.

Ad impreziosire le serate con musica popolare il gruppo Cann Cord e Pell al sabato, e musica e letture rigorosamente in dialetto con la neofita e già celebre Cumpagnia I Piott la domenica.

Ingresso libero

In caso di maltempo la rassegna si svolgerà in Sala Consiliare ad Angera in Via Cavour.