Festa della birra alla nuova area mercato di Cavaria

Ritorna quest’anno la tradizionale Festa della birra, organizzata dalla Pro Loco di Cavaria con Premezzo.

La festa si svolgerà presso la nuova struttura, inaugurata qualche mese fa, nell’area

mercato di fronte al nuovo Palazzo Comunale nei giorni 5 e 6 luglio.

La serata di venerdì 5 sarà animata dall’artista locale Nicola Panza, alias Dj PANICO, uno dei Dj più talentuosamente poliedrici del panorama musicale lombardo, il quale provvederà a movimentare la serata e a scatenare la movida cavariese.

La serata di sabato 6 sarà allietata dai “Those” un gruppo che riproporrà le maggiori hit di cantanti italiani dagli anni’70 fino ai giorni nostri.

Grandi novità anche per quanto concerne il banco gastronomico, aperto in entrambe le serate a partire dalle 19.00, (anche con il servizio d’asporto) e che, proporrà una mega-grigliata mista di carne e, direttamente dall’Abruzzo, i mitici arrosticini di pecora, cucinati nell’inconfondibile “fornacella”, ovvero lo strumento indispensabile per cucinare la prelibata carne ovina.

Ovviamente non potranno mancare gli “evergreen” come il panino con la salamella ed il panino con wurstel, senape e crauti e, per restare in tema Oktoberfest, anche i bretzel.

Saranno presenti ben cinque tipi diversi di birra, dalla weiss alla scura, per accontentare tutti i palati.