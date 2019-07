Finisce il Trofeo Roberto Pinto: “Grazie a tutti”

Si è concluso domenica sera il 1° Torneo di calcio a 7 in memoria di Roberto Pinto, svoltosi nel corso dell’ultima settimana al Campo sportivo di Porto Valtravaglia. Erano 12 le squadre in campo con giocatori di ogni età e ad aggiudicarsi il primo premio è stata la squadra One More FDP. Seconda classificata Chiara Beauty and Relax & Marghe abbigliamento, terza classificata Caffè Clerici e al quarto gradino Casport CSI.

Due atleti sono stati premiati distintamente come miglior portiere Nicolò Passera (Chiara Beauty and Relax & Marghe abbigliamento) e capocannoniere Touray Sambou (Caffè Clerici). Venerdì 26 si è svolta la serata speciale dedicata alle donne: vecchie glorie e nuove, in campo per divertirsi in memoria di Roberto.

“Un ringraziamento va sicuramente a tutti coloro che hanno partecipato alle partite, agli sponsor che hanno deciso di dare un contributo per la realizzazione -spiegano gli organizzatori-. Ringraziamento speciale allo staff, formato da tutti volontari, alla società C.F. Alto Verbano e al Comune di Porto Valtravaglia”.

Una parte del ricavato di tutte le serate verrà devoluto in donazione, seguiranno aggiornamenti più dettagliati a riguardo. Nel frattempo tutte le partite possono essere riguardate sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del torneo.