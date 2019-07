Una foratura rallenta Miele, ma al “Marca” è ancora sul podio

Quarto podio in quattro gare nel Campionato Italiano WRC di rally per Simone Miele che nel fine settimana ha ottenuto il terzo posto al “Rally della Marca” disputato sulle strade della provincia di Treviso, con partenza e arrivo a Montebelluna. Un risultato che mantiene il pilota di Olgiate Olona in testa alla classifica del challenge tricolore, seppure con un margine minimo – appena 1,5 punti – su Marco Signor.

Al “Marca” Miele (su Citroen Ds3 Wrc, navigata dal luinese Roberto Mometti) è partito col botto, vincendo la prova spettacolo inaugurale, e poi si è mantenuto costantemente tra i primi della classifica generale. A pesare però sul risultato è stata una foratura sul passaggio del Monte Tomba (PS7), dove l’equipaggio della DreamOne Racing ha lasciato per strada parecchi secondi che hanno impedito l’assalto almeno alla seconda piazza. (foto Bettiol)

«Abbiamo “pizzicato” una gomma ma non ce ne siamo accorti – ha spiegato Miele al termine della gara – e così in una successiva staccata abbiamo stallonato la ruota, così da andare in testacoda nel tornante successivo. In questa situazione abbiamo perso circa otto secondi e poi abbiamo dovuto procedere lentamente fino al traguardo. Peccato perché potevamo provare a fare ancora meglio, ma alla fine va ancora bene così. Restiamo primi in campionato, anche se per pochissimo, complimenti ai primi due della classifica».

I “primi due” sono i soliti avversari di Miele in questo 2019: a vincere la prova veneta è stato Luca Pedersoli, su Ds3 con Anna Tomasi, davanti al padrone di casa Marco Signor su Ford Fiesta Wrc (con Patrik Bernardi) distanziato di 5″8; è stato invece di 19″4 il ritardo finale accumulato dal portacolori varesino al termine di una gara che ha “respinto” Corrado Fontana, al terzo ritiro stagionale: per lo sfortunato comasco, sfuma così la possibilità di ambire al titolo, sempre più affare dei primi tre in graduatoria.

Niente da fare invece al “Rally della Marca” per l’altro Miele in gara, Mauro, papà di Simone: la sua prova (su Skoda Fabia R5, con Luca Beltrame) è terminata prestissimo a causa di un incidente nella PS3, il primo passaggio sull’Arfanta. Per loro uno “zero” in classifica che li allontana dai primi di classe, con Corrado Pinzano principale protagonista. Il CIWRC tornerà a fine mese con il Rally di Alba, penultimo appuntamento stagionale: chi vincerà in Piemonte farà un grande balzo verso il successo finale.

CLASSIFICA CIWRC (dopo 4 gare): 1) S. MIELE 59,5; 2) Signor 58; 3) Pedersoli 45; 4) Pinzano 34; 5) C. Fontana 22,5.

TOP FIVE PER SPATARO – Un altro equipaggio varesino, quello formato da Andrea Spataro e Pietro D’Agostino, è stato buon protagonista al RAAB, il Rally dell’Alto Appennino Bolognese vinto da un pilota di alto livello qual è Antonio Rusce (con Marco Vozzo, su Skoda Fabia R5). Spataro, che era al via al volante di un’altra Fabia R5, ha concluso la gara al quinto posto assoluto con un paio di “incursioni” tra i migliori tre in due prove speciali.