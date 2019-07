Formula Renault: passo avanti di Balestrini verso il titolo

Fine settimana di gara positivo quello del 27 e 28 luglio per Laurence Balestrini, il pilota di Saronno che gareggia per la scuderia Viola Racing e che è impegnato in questa annata agonistica nel campionato di Formula Renault.

Sul circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina in provincia di Pavia, dove era in programma il “Round 4” della stagione, Balestrini ha ottenuto un secondo posto il Gara1 e un quarto in Gara2 e soprattutto si è messo alle spalle il principale antagonista per il titolo, Maurizio Maraviglia, consolidando così la sua posizione di leader della classifica assoluta.

Ora l’esperto driver saronnese comanda la Formula Renault (che si disputa all’interno delle gare di Formula X Italian Series) con 128 punti contro i 119 di Maraviglia; terzo in graduatoria è Roccadelli (il migliore nel weekend pavese) ma è nettamente staccato, con 56 punti. Una situazione che mette Balestrini in ottima posizione a due weekend dal termine: il prossimo appuntamento è fissato per fine settembre sul tracciato di Adria (Rovigo), poi ci sarà un’ultima tappa a inizio novembre su un circuito da definire.

«Non vedo l’ora di tornare di nuovo in pista per alimentare le nostre speranze. Al titolo di Formula Renault ci crediamo, ma naturalmente sappiamo che il campionato non è ancora finito con quattro gare ancora da disputare» ha detto Balestrini al termine delle due prove del “Nuvolari”.