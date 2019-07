Giampiero Reguzzoni nuovo amministratore unico di Agesp

È Giampiero Reguzzoni il nuovo amministratore unico di Agesp. La nomina è stata firmata il 9 luglio dal sindaco Emanuele Antonelli ed è motivata “in quanto in possesso dei requisiti di competenza e professionalità richiesti per l’incarico”.

Nello specifico si fa riferimento alla “specifica esperienza maturata nel corso dello svolgimento di molteplici mandati politici in veste di Consigliere Regionale e membro di Commissioni regionali e, quale amministratore pubblico locale, in qualità di vice sindaco ed assessore del Comune di Busto Arsizio con delega, in particolare, ai servizi in house providing, ambito nel quale opera la società Agesp S.p.A.”.

Il nome di Reguzzoni è stato scelto dopo aver consultato le 9 candidature spontanee presentate per questo ruolo. Ora spetterà all’assemblea dei soci convocata per l’11 luglio decidere il compenso da corrispondere al nuovo amministratore unico. In ogni caso “la predetta nomina potrà essere revocata anche prima della scadenza in caso di anticipato compimento degli adempimenti di cui in premessa o per sopravvenuti fatti che dovessero causare il venir meno del rapporto di fiducia che ha dato luogo alla presente nomina o per qualsiasi altra diversa scelta che il Comune, in qualità di socio di maggioranza, si riserva di poter adottare”.